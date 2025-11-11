Эксперт о провале посуточной аренды в 2025: желаемые доходы многие не получили

Летом 2025 года посуточная аренда в Калининградской области «очень сильно провалилась». Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов Калининграда, генеральный директор риэлторской компании «Клипер-недвижимость» Олег Перевалов в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда».

«Этот год сейчас первый, когда люди выходят из посуточной аренды, либо переходят на долгосрочную аренду, на постоянную. Не так, как раньше: в октябре перестали сдавать посуточно, до следующего апреля или мая, потом опять посуточно. Сейчас просто уже выходят из посуточной аренды и говорят: „Всё, я ухожу в долгосрочную“. Посуточная аренда в этом году очень сильно провалилась, и получилось, что те доходы, на которые люди рассчитывали, многие не получили», — отметил Олег Перевалов.

По его словам, примерно половина полученного от посуточной аренды дохода уходит на оплату управления, если собственник не занимается этим самостоятельно, и прочие расходы.

«Плюс заполняемость в этом году была хуже по многим причинам. Туристов было, если не меньше, то так же, но все-то рассчитывали, что будет плюс 20%. А объектов прибавилось не на 20%, а на все 30−40%», — сказал эксперт.

По его мнению, это сильно обострило конкуренцию за клиента. «Многие поняли, что это не бизнес, особенно профессиональные инвесторы. Кто-то ещё, скажем, кого устраивает окупаемость 20 лет, они остались, а профессиональные инвесторы выходят. И вот сейчас эти квартиры какие-то ушли в долгосрочную аренду, а какие-то выставили на продажу».

Как сообщал ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, туристический поток в Калининградскую область в 2025 году оказался ниже ожидаемого.