Новые мемориальные доски в храме Гусева не связаны с Гумбинненским сражением (фото)

Шесть новых мемориальных досок, установленных в храме Всех Святых в Гусеве, не имеют прямого отношения к Гумбинненскому сражению. Об этом «Новому Калининграду» сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев. Он напомнил, что храм посвящен всем павшим в Первой мировой войне, поэтому выделять только участников гумбинненского сражения заказчики табличек не стали.

«Чтобы не было спора между коммунистами и монархистами, мы написали только тех, кто отдал жизнь на войне или недолго прожил после неё. Про тех, кого мы не указали, будет музейная экспозиция в колокольне. Имен много, это десятки тысяч», — добавил отец Георгий, уточнив, что среди увековеченных всё-таки есть принимавшие участие в первом крупном сражении на восточном фронте ПМВ.

Отметим, что отклонение от первоначальной концепции в октябре этого года заметил руководитель клуба военно-исторической реконструкции «4-я батарея 26-й артиллерийской бригады» при Доме офицеров Андрей Румачик в ходе выезда с преподавателями Балтийского военно-морского института (БВМИ) им. Ушакова отправился на восток области. Выезд был посвящён истории Каушенского и Гумбинненского сражений, поэтому делегация заехала и в гусевский храм Всех Святых, который изначально строился как храм-памятник павшим в Первой мировой войне.

Новые таблички заинтересовали Румачика. Он заметил, что на одной из досок увековечены три родных брата, Лев, Борис и Гурий Панаевы (первые два были ротмистрами, а третий — штаб-ротмистром 12-го гусарского Ахтырского полка). Все три брата были командирами эскадронов и погибли, став георгиевскими кавалерами. При этом воевали они не в Восточной Пруссии, а в Австрии.

Далее Румачик уточнил, что и пять других офицеров, указанных на мемориальной доске вместе с братьями Панаевыми, к боям в районе Гумбиннена отношения не имеют.

Есть, по словам Румачика, на доске и досадная ошибка.

«Подпоручик Игнатьев Александр Михайлович, указанный на той же доске, что и братья Панаевы, в 168-м пехотном Миргородском полку не служил. Он служил в 1-м пехотном Невском. Его, вероятно, с Игнатьевым Александром Даниловичем перепутали. Вот он служил в указанном полку и был георгиевским кавалером», — пояснил Румачик.