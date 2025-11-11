Власти намерены признать жилой дом в Немане объектом культурного наследия

Власти намерены признать жилой дом в Немане объектом культурного наследия
Фото: Яндекс Панорамы
Власти Калининградской области намерены включить в перечень выявленных объектов культурного наследия региона жилой дом начала XX века, расположенный в Немане, на улице Советской, 32. Соответствующий проект указа подготовила служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

В проекте приказа сообщается, что планируется включить жилой дом начала XX века в перечень выявленных объектов культурного наследия, а также утвердить прилагаемые границы и режим использования территории сооружения.

«Подготовить лицам, являющимися собственниками или иными законными владельцами выявленного объекта культурного наследия, уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия», — отмечается в проекте.

Проект нормативно-правового акта был опубликован для публичного обсуждения 10 ноября. Оно продлится до 17 ноября. Указ должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

