В Немане жилой дом начала XX века включили в перечень выявленных ОКН

Жилой дом начала XX века на ул. Советской, 32, в Немане официально включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Приказ подписан руководителем региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгением Масловым.

Документом также утверждены границы территории выявленного объекта и режим ее использования. На участке вводятся ограничения: запрещено новое строительство, увеличение существующих строений, проведение земляных и иных работ, не связанных с сохранением объекта, а также деятельность, способная нанести ущерб исторической среде. Допускаются только работы по сохранению дома и поддержанию его функционирования.

Приказ вступит в силу через десять дней после официального опубликования и подлежит госрегистрации.

Ранее служба госохраны размещала проект этого приказа для публичного обсуждения. Тогда сообщалось о намерении властей признать дом объектом культурного наследия и установить для него охранные границы с ограничениями на вмешательство.