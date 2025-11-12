Строительство детского сада в Тихорецком проезде подорожало в 2,5 раза

Строительство детского сада в Тихорецком проезде подорожало в 2,5 раза
Фото: «Новый Калининград»
Строительство детского сада на 185 мест в Тихорецком проезде подорожало в 2,5 раза. Это следует из изменений, внесённых в постановление администрации Калининграда об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

Ранее планируемый объём бюджетных инвестиций составлял 381 млн рублей. В новой версии постановления предельная стоимость объекта — 959 297 940 рублей в ценах соответствующих лет. Из них порядка 9 млн необходимо вложить в проектно-изыскательные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию сместили с 2023 на 2028 год.

В феврале 2025 года госэкспертиза отклонила проект строительства детского сада в Тихорецком проезде. Документацию готовили калининградские ООО «Строительная компания „Ирис“» и «Нимб-Проект», а также «Асгард» из Кургана. Застройщик — муниципальное «Управление капитального строительства». Отрицательное заключение получено 17 февраля 2025 года.

В 2021 году для проектирования дошкольного учреждения предлагали адаптировать проект детсада на ул. Согласия. Начальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей. Компания «Асгард» согласилась выполнить работы за 2,9 млн рублей. Изначально контракт необходимо было исполнить до конца 2022 года. В конце 2024 года он был обновлён и в настоящее время, согласно информации портала госзакупок, находится на стадии исполнения.

