Власти рассказали, когда хотят завершить реконструкцию променада в Светлогорске

Завершить реконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз на заседании комитета по безопасности регионального заксобрания.

«По променаду в Светлогорске, где работал „Геоизол“, напомню, у них фактически выполненных работ практически на полмиллиарда рублей, превышало фактическое выполнение. При этом мы вывели всё равно остатки. Контракт с „Геоизолом“ расторгнут. Банковская гарантия взыскана. И в настоящий момент идут закупочные процедуры по определению подрядчика на завершение работ. Там сумма небольшая, порядка 300 — 350 млн фактически выполняемых к завершению работ. Понятно, что к концу этого года мы вряд ли это успеем, потому что у нас уже декабрь. В первой половине, думаю, даже в первом квартале 2026 года мы эти работы закончим. <...> По завершению реконструкции променада порядка 600 млн, но мы понимаем, что фактическое выполнение, которое будет необходимо для завершения, составит не более 400 млн», — сказал Черномаз.

Максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада — 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планируют потратить в текущем году, ещё 338,9 млн — в 2026-м. Заявки на участие в торгах принимают с 6 по 14 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 18 ноября. Работы необходимо завершить не позднее 30 апреля, исполнить контракт — до конца 2026 года.

Набережная расположенная на земельных участках с кадастровым номером 39:17:010002:185, 39:17:010004:1002. Строительные работы выполнены в рамках исполнения договора № 72-ЕП от 08.06.2022 года генеральным подрядчиком ООО «Геоизол». Протяжённость набережной — 660,9 м, площадь застройки — 17319 кв. м. Срок эксплуатации — 50 лет.

