На завершение реконструкции набережной в Светлогорске выделили 700 млн

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
ГБУ «Балтберегозащита» готовится к поиску подрядчика для завершения реконструкции набережной в Светлогорске. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планируют потратить в текущем году, ещё 338,9 млн — в 2026-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее стало известно о планах властей расторгнуть контракт с генподрядчиком, занимавшимся реконструкцией променада в Светлогорске. У компании «Геоизол» возникли непреодолимые трудности. ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на охрану объекта с предприятием «Фемида» стоимостью 520 800 рублей. Сроки оказания услуг — с 26 сентября по 26 ноября 2025 года.

