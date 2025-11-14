Власти: в регионе распространяются фейки о якобы действующей диверсионной группе

Власти Калининградской области предупредили о распространении в сети фейковой информации о якобы работе диверсионной группы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Обращаем внимание, в сети распространяется фейковая информация о том, что якобы на территории Калининградской области действует диверсионная группа. Напоминаем, что подобные поступающие сообщения необходимо проверять у официальных источников», — говорится в сообщении.