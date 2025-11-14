Дизайн, фотостудия и приставки: в Нестерове открылся новый молодежный центр (фото)

В Нестерове заработал новый молодежный центр «ПлатФорма». На обновленных площадях создали несколько тематических пространств для разностороннего развития молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании произведен комплекс общестроительных работ: обновлены и модернизированы инженерные коммуникации, выполнены электромонтажные работы и модернизирована отопительная система, установлена современная вентиляционная техника. Кроме того, в центре смонтировали видеонаблюдение, системы пожарной сигнализации и пожаротушения и благоустроили прилегающую территорию.

На базе центра функционируют мастерская для занятий прикладным творчеством, ремеслами, искусствами, моделированием и дизайном, а также студия звукозаписи. Помимо прочего, в центре будут работать три пространства — пространство развития для организации мастер-классов и лекций; пространство принятия решений для обсуждения важных вопросов и разработки проектов; пространство досуга, где можно будет посмотреть фильмы, поиграть на игровой приставке и в настольные игры. Для работы «Движения первых» подготовили отдельные помещения.

Фото: пресс-служба правительства

«Здесь совместили возможности и ресурсы молодёжного центра и школы креативных индустрий. Такие места в муниципалитетах дают новые возможности для ребят, для их развития», — добавил губернатор Алексей Беспрозванных.

По его словам, до конца года в Светлом откроют один молодёжный центр, а в Калининграде — пять пространств. В следующем году планируется открыть ещё два центра в Черняховске и Новостроево Правдинского округа, а также отремонтировать Дом семьи в Калининграде.

В 2023 году в Калининграде завершилась реконструкция бывшего Дома культуры Тарного комбината, где осенью открылся Дом молодежи. В конце декабря 2024 года сообщалось, что в Калининграде в 2025 году отремонтируют и обустроят девять молодёжных клубов.

