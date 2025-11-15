Калининградец сдал на СВО более двадцати охотничьих ружей

Калининградец сдал на СВО более двух десятков охотничьих ружей. Об этом в пятницу, 14 ноября, во время брифинга заявил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Андрей Насонов.

Насонов объяснил, что на нужды спецоперации охотники часто отдают свои старые ружья, но есть и те, кто специально закупает новое оружие и передаёт его через Росгвардию.

«У нас налажена взаимосвязь с воинскими частями нашими в Калининградской области, поэтому у нас есть контакты. Если гражданин приходит, например, и дает охотничье гладкоствольное ружьё в утиль, мы предлагаем: „Не хотите ли вы оказать помощь родине и сдать его на СВО?“ Естественно, 99,9% граждан говорят „Я готов“. И сарафанное радио работает. Охотничьи коллективы, охотники между собой разговаривают. У нас есть даже граждане, которые непосредственно покупают оружие и передают. У нас несколько таких человек. Один уже больше 20 единиц скупил и передает. В ту часть, где он служил, в Балтийск», — рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы.

За текущий год, как уверяет Насонов, калининградцы добровольно сдали на нужды СВО около 300 единиц огнестрельного оружия. Чаще всего они передают пятизарядные охотничьи ружья 12-го калибра, которые используются для борьбы с беспилотниками. Насонов также уточнил, что на сегодняшний день на руках у калининградцев остаётся около 29 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия (владельцами оружия являются около 15 тысяч человек). 70% — это охотничьи гладкоствольные ружья и по 15% нарезные карабины и травматическое оружие.