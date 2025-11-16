Литва планирует за полгода создать технологию для борьбы с метеозондами

Литва за полгода собирается создать технологию для борьбы с метеозондами и дронами. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».

На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний. По расчёты замминистра экономики и инноваций, инициативы планируется отобрать в течение пары недель.

«МВД уже формирует технические спецификации для проведения закупки. Это значит — продолжать тестировать, интегрировать в системы, чтобы решения появились как можно быстрее. Три месяца, полгода — может занять столько», — цитирует агентство Паулюса Пятраускаса. По его словам, некоторые предложенные инициативы «уже были протестированы на Украине по другим причинам, но их можно применять и в Литве».

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полётам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов. В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

Позже Литва решила обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить вернуться домой грузовым автомобилям с литовскими номерами, застрявшим у контрольно-пропускных пунктов на белорусской территории.

