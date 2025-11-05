СМИ: Литва попросит Минск выпустить грузоперевозчиков, застрявших в Белоруссии

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Литва обратится к Белоруссии с просьбой разрешить вернуться домой грузовым автомобилям с литовскими номерами, застрявшим у контрольно-пропускных пунктов на белорусской территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра балтийской республики Ингу Ругинене.

«Принято решение обратиться к Белоруссии с тем, чтобы договориться о возвращении домой литовских грузовиков», — сказала она.

При этом глава правительства уточнила, что «процесс идёт». «Посмотрим, какие будут результаты», — отметила Ругинене, добавив, что просьба не будет сопровождаться изменениями в пограничном режиме. «Граница останется закрытой», — подчеркнула премьер.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полётам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов. В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

