Путин подписал закон об установлении Дня штурма и взятия Кёнигсберга

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ вступает в силу с 17 ноября.

Авторы в пояснительной записке отмечали, что нововведение будет способствовать сохранению исторической памяти и укреплению национального единства. По мнению инициаторов, введение новой памятной даты подчеркнет важность роли региона в отечественной истории, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к подвигу советских солдат.

Напомним, что 12 ноября Госдума приняла закон о введении Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга. Инициативу внесли депутаты Госдумы и сенаторы.

