Путин подписал закон об установлении Дня штурма и взятия Кёнигсберга

Путин подписал закон об установлении Дня штурма и взятия Кёнигсберга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Документ вступает в силу с 17 ноября.

Авторы в пояснительной записке отмечали, что нововведение будет способствовать сохранению исторической памяти и укреплению национального единства. По мнению инициаторов, введение новой памятной даты подчеркнет важность роли региона в отечественной истории, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к подвигу советских солдат.

Напомним, что 12 ноября Госдума приняла закон о введении Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга. Инициативу внесли депутаты Госдумы и сенаторы.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter