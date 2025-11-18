Преподавая историю калининградским школьникам, необходимо указывать на место России в истории Восточной Пруссии, а не игнорировать довоенное прошлое. Такое мнение в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» выразил историк и писатель Андрей Пржездомский, который был автором «Иллюстрированного энциклопедического справочника Кёнигсберг-Калининград» (12+), а на сегодняшний день является представителем Национального антитеррористического комитета.

«Конечно, надо, мне кажется, объективно смотреть на вещи. Игнорировать историю прошлого было бы странно, очень странно, — отметил Пржездомский. — Но очень важно, что мы в этом прошлом видим. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны акценты делать на российской и русской истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии. Она есть. Там можно начинать с Петра Первого и не только».

По мнению исследователя, «русский след» на территории Калининградской области регулярно находят и археологи.

«Эти вопросы очень важны, поэтому и школьникам-то надо рассказывать не об этапах немецкой истории, а об этапах мировой истории и показать им место России здесь, — добавил Пржездомский. — Я думаю, что даже если опираться на мои книги, на вот эту энциклопедию, это можно сделать. К сожалению, когда смотришь краеведческую научно-популярную литературу, общем-то, это иногда удручает, честно говоря».