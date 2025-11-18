У поселения викингов «Кауп» появился новый драккар

Центр историческое реконструкции «Кауп» получил новую ладью эпохи Раннего Средневековья. Об этом редакции «Нового Калининграда» сообщили в поселении викингов.

«Вчера забрали с парома. Мы планируем на нём ходить по Куршскому заливу. Названия пока нет», — поделились представители «Каупа».

По словам представителей центра, новая ладья прибыла накануне. Ее два года вручную делал частный мастер из Ульяновска. Ладья является репликой судна «Виндур», но превышает его на два метра. Судно рассчитано на 12 человек.

Как ранее рассказывала газета «Волна», «Виндур» был изготовлен в Санкт-Петербурге, в 2022 году команда драккара совершила поход по Куршскому заливу, в сентябре 2025 года «Виндур» впервые вышел в море.

«Виндур» — полная реплика судна IX века из Гокстада (Норвегия), созданная по средневековым технологиям. Ладья управляется рулевым веслом и может идти как под парусом, так и на вёслах. Длина — 9,6 м, ширина — 2,3 м, площадь паруса — 20 кв. м, скорость на вёслах — до 6 узлов. Судно рассчитано на четыре пары гребцов и может перевозить до 12 человек с экипировкой.

