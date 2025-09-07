Драккар «Виндур» поселения викингов «Кауп» впервые вышел в море (фото)

Исторический драккар «Виндур» поселения викингов «Кауп» впервые вышел в море, рассказали «Новому Калининграду» в центре исторической реконструкции. В небольшом морском походе приняли участие реконструкторы клубов «Иррлис», «Ватага» и «Кауп».



К выходу в море судно готовили три года, два года «пробовали силы» на воде. «Пришлось поднять борта, чтобы противостоять морской волне. И вот в День города Зеленоградска это получилось. Самое сложное было выйти за береговую волну. Все умения и знания, полученные за эти годы пригодились», — отметили в центре. Представители «Каупа» добавили, что для поселения это очень важный момент, поскольку впервые в России полностью воссозданная ладья IX века смогла выйти в Балтику.

Как рассказывала газета «Волна», драккар был изготовлен в Санкт-Петербурге. В июле 2020 года «викинги» прошли на драккаре от Ладожского озера по Неве до Финского залива, в сентябре того же года драккар отправился в свой первый поход по рекам в Калининградской области. В 2022 году команда драккара совершила поход по Куршскому заливу.

«Виндур» — это полная реплика судна IX века из Гокстада (Норвегия), созданная по средневековым технологиям. «Vindur» в переводе с исландского языка значит «ветер». Ладья управляется рулевым веслом и может идти как под парусом, так и на вёслах. Длина «Виндура» — 9,6 м, ширина — 2,3 м, площадь паруса — 20 кв. м, скорость на вёслах — до 6 узлов. Судно рассчитано на четыре пары гребцов и может перевозить до 12 человек с экипировкой.