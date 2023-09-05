На торги по снятию брусчатки на 17 перекрестках в Калининграде заявилась только одна компания

Власти определили подрядчика, который займется снятием брусчатки на 17 перекрестках с трамвайными путями в Калининграде. Контракт заключили с компанией «Калининград Спецстрой». Информация об этом размещена на портале госзакупок.



На аукцион поступила только одна заявка. Начальная цена контракта не изменилась и составила 14,3 млн рублей, деньги на эти цели выделили из городского бюджета. Работы требуется выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Подрядчик должен будет снять брусчатку и обустроить покрытие из асфальтобетона на следующих перекрестках:

— Каштановая аллея;

— ул. Коммунальная;

— ул. Яналова;

— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;

— Московский проспект (бывшее здание Художественной галереи);

— ул. Дзержинского — проспект Калинина;

— Аллея Смелых — Парковый переулок;

— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);

— ул. Бассейная — проспект Победы;

— ул. Лесопарковая — проспект Победы;

— ул. Яблоневая аллея — проспект Победы;

— ул. Бородинская — проспект Победы;

— ул. Огарева — проспект Победы;

— ул. Расковой — проспект Победы;

— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;

— Ленинский проспект — ул. Шевченко;

— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, владельцем и гендиректором компании «Калининград Спецстрой» является Рудик Аджамоглян. Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.