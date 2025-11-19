Мобильный комплекс «ПаркРайт» начал работать в Пионерском

С 18 ноября в Пионерском начал работать мобильный комплекс «ПаркРайт». Об этом сообщила администрация муниципалитета на официальной странице «ВКонтакте».

«Он предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, фиксации обстановки спереди и сзади патрулирующего автомобиля, автоматического распознавания номеров, проверки всех проезжающих и припаркованных технических средств по базам данных», — следует из сообщения властей.

Напомним, в феврале в ходе прямого эфира «ВКонтакте» ныне экс-глава муниципального округа Олег Кошевой рассказал, что в Зеленоградске мобильный комплекс действует с января 2025 года. Также он отметил, что администрация «видит положительный эффект» от работы комплекса.