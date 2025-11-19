Служба госохраны ОКН заявила в полицию на калининградских искателей золота

Служба госохраны ОКН заявила в полицию на калининградских искателей золота
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области заявила в полицию на паблик «Форум копателей Калининграда», регулярно публикующий отчёты о незаконных раскопках своих подписчиков на территории региона. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель Службы Евгений Маслов, заявление на имя Начальника УМВД России по Калининградской области генерал-майора полиции Александра Сокрутенко было написано ещё в конце октября этого года. По его словам, постоянные отчёты о нелегальном вскрытии археологического слоя «способствуют популяризации информации о незаконной деятельности по проведению археологических полевых работ», а также «незаконному обороту археологических предметов».

Указав ссылки на конкретные публикации, Маслов попросил провести соответствующую проверку и «принять меры по ограничению доступа к сообществу «Форум копателей Калининграда».

«В последнее время в региональных СМИ участились публикации, популяризирующие несанкционированную деятельность «копателей» на территории Калининградской области. Главным источником информации стала группа в социальной интернет-сети «ВКонтакте» «Форум копателей Калининграда», — говорится в заявлении. — Сообщество создано 19 июля 2016 года и уже давно пропагандирует незаконную деятельность в отношении объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, распространяя фотографии, посты с объявлениями о ценных находках в Калининградской области, аренде приборов и других технических средств, позволяющих определить наличие археологических предметов в месте залегания.

Также руководитель Службы отметил, что за последний год «черные археологи», мотивированные отчётами в соцсетях, неоднократно покушались на археологические памятники, причиняя им разрушения.

