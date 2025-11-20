Натяжные потолки и хрустальные бра: на ремонт холла Заксобрания выделили 10 млн

Все новости по теме: Госзакупки
Натяжные потолки и хрустальные бра: на ремонт холла Заксобрания выделили 10 млн

На капитальный ремонт холла на первом этаже здания Заксобрания Калининградской области направляют 10 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Подрядчик должен приступить к выполнению работ с 1 января 2026 года и завершить их до 31 марта.

Согласно техзаданию, планируется демонтировать старую штукатурку и облицовку из керамических плиток, установить натяжные потолки из ПВХ-плёнки с декоративными вставками, смонтировать элементы светового потолка с противопожарным полотном, а также установить алюминиевые профили под LED-подсветку.

Подрядчик должен отреставрировать двери, модернизировать систему отопления, заменить трубопроводы. В рамках ремонта также будут установлены 2 люстры ADINA с десятью лампами, а также 13 хрустальных бра TESSA и подсветки для картин.

Анонс закупки был опубликован на сайте регионального центра торгов в конце октября.

В феврале 2025 года на капремонт фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы и пожарных лестниц, а также архитектурную подсветку выделяли 35 млн рублей. Контракт стоимостью 30,9 млн рублей заключилис компанией «Эталстрой». Устройством ландшафтного освещения занималасьЕлена Савельева за 444,4 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, исполнение обоих контрактов завершено.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter