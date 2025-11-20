Натяжные потолки и хрустальные бра: на ремонт холла Заксобрания выделили 10 млн

На капитальный ремонт холла на первом этаже здания Заксобрания Калининградской области направляют 10 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Подрядчик должен приступить к выполнению работ с 1 января 2026 года и завершить их до 31 марта.

Согласно техзаданию, планируется демонтировать старую штукатурку и облицовку из керамических плиток, установить натяжные потолки из ПВХ-плёнки с декоративными вставками, смонтировать элементы светового потолка с противопожарным полотном, а также установить алюминиевые профили под LED-подсветку.

Подрядчик должен отреставрировать двери, модернизировать систему отопления, заменить трубопроводы. В рамках ремонта также будут установлены 2 люстры ADINA с десятью лампами, а также 13 хрустальных бра TESSA и подсветки для картин.

Анонс закупки был опубликован на сайте регионального центра торгов в конце октября.

В феврале 2025 года на капремонт фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы и пожарных лестниц, а также архитектурную подсветку выделяли 35 млн рублей. Контракт стоимостью 30,9 млн рублей заключилис компанией «Эталстрой». Устройством ландшафтного освещения занималасьЕлена Савельева за 444,4 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, исполнение обоих контрактов завершено.