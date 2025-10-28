В здании Заксобрания Калининградской области запланировали очередной ремонт

В здании Заонодательного собрания Калининградской области планируют провести капитальный ремонт холла первого этажа. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Объём финансового обеспечения — 10 297 044 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Работы необходимо провести по адресу: ул. Кирова, 17. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В феврале 2025 года на капремонт фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы и пожарных лестниц, а также архитектурную подсветку выделяли 35 млн рублей. Контракт стоимостью 30,9 млн рублей заключили с компанией «Эталстрой». Устройством ландшафтного освещения занималась Елена Савельева за 444,4 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, исполнение обоих контрактов завершено.