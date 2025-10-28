В здании Заксобрания Калининградской области запланировали очередной ремонт

Все новости по теме: Госзакупки
В здании Заксобрания Калининградской области запланировали очередной ремонт

В здании Заонодательного собрания Калининградской области планируют провести капитальный ремонт холла первого этажа. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Объём финансового обеспечения — 10 297 044 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Работы необходимо провести по адресу: ул. Кирова, 17. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В феврале 2025 года на капремонт фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы и пожарных лестниц, а также архитектурную подсветку выделяли 35 млн рублей. Контракт стоимостью 30,9 млн рублей заключили с компанией «Эталстрой». Устройством ландшафтного освещения занималась Елена Савельева за 444,4 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, исполнение обоих контрактов завершено.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter