Власти ищут подрядчика для устройства парковки в Южном парке за 116 млн

Администрация Калининграда ищет подрядчика для устройства многофункциональной парковки в Южном парке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На работы выделено 116,7 млн рублей. Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 28 ноября, итоги подведут 2 декабря.

В октябре экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки. Экспертизу провёл калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

В 2022 году стало известно, что власти Калининграда планируют приступить к созданию новых платных парковок в исторической части города. Сообщалось, что первой такой стоянкой должна стать территория в Южном парке. Администрация города объявляла торги по выбору подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции парковки в Южном парке. Победителем аукциона стала компания «БалтСитиСервис», предложившая цену в 2,4 млн рублей при начальной цене в 3 млн.

В октябре 2023 года проект благоустройства парковки в Южном парке получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара. Ремонтные работы запланированы в охранной зоне сразу нескольких объектов культурного наследия: Южного парка, Фридландских ворот, равелина «Фридланд» и участка культурного слоя Кенигсберга XVII — начала XX века.

Предполагается, что дорожки на территории парковки будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Там также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.