Власти ищут подрядчика для устройства парковки в Южном парке за 116 млн

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Власти ищут подрядчика для устройства парковки в Южном парке за 116 млн

Администрация Калининграда ищет подрядчика для устройства многофункциональной парковки в Южном парке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На работы выделено 116,7 млн рублей. Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 28 ноября, итоги подведут 2 декабря. 

В октябре экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки. Экспертизу провёл калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». 

В 2022 году стало известно, что власти Калининграда планируют приступить к созданию новых платных парковок в исторической части города. Сообщалось, что первой такой стоянкой должна стать территория в Южном парке. Администрация города объявляла торги по выбору подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции парковки в Южном парке. Победителем аукциона стала компания «БалтСитиСервис», предложившая цену в 2,4 млн рублей при начальной цене в 3 млн.

В октябре 2023 года проект благоустройства парковки в Южном парке получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара. Ремонтные работы запланированы в охранной зоне сразу нескольких объектов культурного наследия: Южного парка, Фридландских ворот, равелина «Фридланд» и участка культурного слоя Кенигсберга XVII — начала XX века.

Предполагается, что дорожки на территории парковки будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Там также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter