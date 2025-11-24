Погода в Калининградской области 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём −1°С, ночью столбик термометра местами опустится до −3°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с, с порывами до 8 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 754 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 4°. Продолжительность светового дня — 7 часов и 58 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — не выше −4°С — на востоке региона. На побережье — до +2°С, в Калининграде, Багратионовске, Гвардейске и Полесске −2°С. Самые сильные заморозки — до −7°С — ночью ожидаются в Славске, Советске, Краснознаменске, Гвардейске, Черняховске, Гусеве, Багратионовске, Озёрске и Железнодорожном. В Калининграде, Мамоново и Полесске −6°С, на побережье −3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки −3,6°С, днём потеплеет до −1,9°С, вечером — до −1,8°С. Влажность — до 96%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, временами небольшие осадки (преимущественно снег). Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днём −2...+1°С. Видимость 4-7 км. На дорогах местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух в регионе не прогреется выше 0...-2°C, будет облачно с прояснениями, в течение суток местами не исключён небольшой снег. Вечером похолодает до −2...-4°C. Ветер южный/юго-восточный, утром — слабый (1-4 м/с), днём и вечером — умеренный (3-7 м/с).