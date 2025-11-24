Облвласти рассказали, кто принял решение о ремонте элитного дома на Эпроновской

В правительстве Калининградской области рассказали, кто принял решение о внеочередном капитальном ремонте элитного дома на улице Эпроновской, 20, где в сентябре 2024 года сгорел пентхаус. Об этом говорится в официальном ответе регионального минстроя на запрос «Нового Калининграда». Дом планируется отремонтировать за счет областного бюджета, на эти цели предусмотрено более 16 млн руб.

По данным ведомства, пожар 2 сентября 2024 года повредил крышу и конструкции дома: были разрушены покрытия, кирпичная кладка несущих стен, газосиликатные блоки и металлические элементы парапета. Вода после тушения распространилась по кровле, что привело к замыканию электросетей.

«Вопрос о проведении капитального ремонта (после пожара) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 20, был рассмотрен на совещании, состоявшемся 19.08.2024 под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Черномаза С.В. На совещании присутствовали представители Министерства, Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области, специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «УК „Комфорт — Сервис“ и собственники помещений указанного дома», — сообщает правительство.

Из ответа следует, что по итогам совещания было принято решение выполнить ремонт крыши за счет дополнительной субсидии областного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций.

Финансирование ремонта подтверждено приказом минстроя Калининградской области КП 2024-2026, из которого следует, что на восстановление дома на Эпроновской будет выделено 16,26 млн руб., все средства — из областного бюджета, софинансирование со стороны собственников не предусмотрено. Запланированная дата завершения работ — 31 декабря 2026 года.

Пожар высшего уровня сложности произошёл в многоэтажке на Эпроновской — напротив Рыбной деревни и Кафедрального собора — утром 2 сентября 2024 года. На месте ЧП работало 85 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Из дома был эвакуирован 21 человек, спасены пятеро человек, застрявших в лифте, в том числе двое детей. Предварительной причиной возгорания называли короткое замыкание. Пентхаус сдавался на различных площадках для размещения объявлений за 8000 — 9762 рублей в сутки.

Ранее Фонд капремонта сообщал, что решение о проведении работ вне очереди принималось органами власти, так как дом получил значительные повреждения и требовал неотложного вмешательства.