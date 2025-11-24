В Калининграде изготовили янтарный кокошник (фото)

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации «Ростех» создал кокошник из солнечного камня в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен из более чем тысячи янтарных элементов возрастом около 50 млн лет. Изделие было представлено на IV Международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

Кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря. Древний самоцвет Янтарный комбинат добывает в Калининградской области на крупнейшем в мире месторождении — Приморском. Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей — круглых и граненых бусин, а также кабошонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространённых медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 грамма.

«Для нас янтарный кокошник — это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь, благодаря своей пластичности и солнечной энергии, идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета. Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду», — отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Специально к показу в рамках форума Янтарный комбинат дополнил свою коллекцию одежды в русском стиле новыми головными уборами. На подиуме также были продемонстрированы современные варианты обруча для волос — ободки, расшитые натуральным янтарём. Аксессуары созданы в творческой мастерской Дома янтарной моды — экспериментальной площадке по интеграции солнечного камня в одежду.