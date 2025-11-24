В Калининграде изготовили янтарный кокошник (фото)

В Калининграде изготовили янтарный кокошник (фото)
Фото: Янтарный комбинат
Все новости по теме: Янтарь

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации «Ростех» создал кокошник из солнечного камня в современном стиле. Главный символ женского национального костюма выполнен из более чем тысячи янтарных элементов возрастом около 50 млн лет. Изделие было представлено на IV Международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

Кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря. Древний самоцвет Янтарный комбинат добывает в Калининградской области на крупнейшем в мире месторождении — Приморском. Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей — круглых и граненых бусин, а также кабошонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространённых медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 грамма.

«Для нас янтарный кокошник — это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь, благодаря своей пластичности и солнечной энергии, идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета. Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду», — отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Специально к показу в рамках форума Янтарный комбинат дополнил свою коллекцию одежды в русском стиле новыми головными уборами. На подиуме также были продемонстрированы современные варианты обруча для волос — ободки, расшитые натуральным янтарём. Аксессуары созданы в творческой мастерской Дома янтарной моды — экспериментальной площадке по интеграции солнечного камня в одежду.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter