В мэрии сообщили, что водители «Калининград-ГорТранса» получают 120 тысяч рублей

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
«Калининград-ГорТрансу» действительно удалось переломить ситуацию с оттоком водителей, и произошло это в том числе за счёт повышения зарплат водителям. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Средняя заработная плата составляет порядка 120 тысяч рублей, — сообщил Романов. — В начале года была увеличена кратно, в два раза, если быть точным, ставка водителя».

«Коллеги получили лицензию на обучение, чтобы вы понимали, — продолжила мысль Романова глава администрации города Елена Дятлова. — Они переоборудовали троллейбус под учебный. Мы ведем планомерную работу по всем направлениям».

Дятлова также уточнила, что среди водителей общественного транспорта немало женщин. Например, в городе работают 33 женщины водителями автобусов, 68 водителями троллейбусов и 58 — трамваев.

Ранее в мэрии сообщали, что «Калининград-ГорТранс» за два минувших года сумел сократить кадровый дефицит водителей и в ближайшее время займется проблемными частными маршрутами.

