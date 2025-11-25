Горвласти: зимняя уборка улиц Московского района будет проходить оперативнее

Продолжение: Дятлова об прогнозируемых снегопадах в Калининграде: «Коллеги к этому готовы»
Все новости по теме: Снег и ЖКХ
Горвласти: зимняя уборка улиц Московского района будет проходить оперативнее

В Калининграде в 2025 году в промзоне на ул. Портовой для МБУ «Чистота» создали еще одну базу хранения противогололедных материалов. Как сообщает администрация города, предполагается, что это поможет проводить зимнюю уборку улиц Московского района оперативнее.

«Рассчитываем, что зимняя уборка улиц Московского района будет производится оперативнее, так как сократится холостой пробег техники, коммунальщикам не нужно будет каждый раз возвращаться из Южной части Калининграда на Мусоргского для пополнения запасов реагентов», — пояснили в мэрии.

Горвласти добавили, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Telegram | MAX


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter