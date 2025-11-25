Горвласти: зимняя уборка улиц Московского района будет проходить оперативнее

В Калининграде в 2025 году в промзоне на ул. Портовой для МБУ «Чистота» создали еще одну базу хранения противогололедных материалов. Как сообщает администрация города, предполагается, что это поможет проводить зимнюю уборку улиц Московского района оперативнее.

«Рассчитываем, что зимняя уборка улиц Московского района будет производится оперативнее, так как сократится холостой пробег техники, коммунальщикам не нужно будет каждый раз возвращаться из Южной части Калининграда на Мусоргского для пополнения запасов реагентов», — пояснили в мэрии.

Горвласти добавили, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

