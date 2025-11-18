Губернатор рассказал, как дорожники подготовились к первому снегу

Глава региона Алексей Беспрозванных оценил готовность коммунальщиков к первому снегу. По его словам, дорожные службы уже переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава региона, дорожные службы располагают 276 единицами спецтехники «в полной готовности». Запас противогололедных средств — соли и песко-соляной смеси — составляет более 50 тыс. тонн, что больше нормы в 2 раза. В случае необходимости будет закуплен дополнительный объем. При этом 26 метеостанций, развернутых в регионе, позволят «оперативно предупреждать и реагировать на ухудшение погоды», надеется губернатор.

Также Беспрозванных отметил, что в Калининграде коммунальщики перешли на зимний режим еще 15 ноября. «Закуплено 17 тыс. тонн соли. 12 тыс. — уже на складах, остальные 5 — город получит в декабре. Уже задействовано 67 единиц техники: 37 КДМ, 29 единиц малой механизации и снегопогрузчик», — отчитался глава региона.

«Несмотря на то, что все службы работают на опережение, прошу всех водителей и пешеходов быть внимательными! Особенно тех автомобилистов, которые до сих пор ездят на летней резине. По оценке дорожников таких порядка 70%, что провоцирует аварийные ситуации на дороге. Обращаю внимание, что пора сменить шины ваших авто на зимние», — добавил губернатор.


