Дятлова об прогнозируемых снегопадах в Калининграде: «Коллеги к этому готовы»

Коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Об этом во вторник, 25 ноября, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«О готовности города к зимнему периоду мы заботились уже давно, начиная от закупа соли, галита, приготовления песчано-солевой смеси, — сообщила Дятлова. — Мы в этом году, как и в прошлом, будем вести уборку с двух точек. Не только с улицы Нарвской, но и с улицы Портовой. На улице Портовой точно так же сделаны склады для соли, и тем самым мы сокращаем плечо порожнего пробега транспортных средств. Нам же необходимо набирать инертные материалы, солевой раствор, обрабатывать. И чем короче плечо, тем больше полезная работа уборочных машин. И, собственно, коллеги к этому готовы».

Всё летнее навесное оборудование со спецтехники МБУ «Чистота» коммунальщики, по словам главы, уже сняли.

«Зимнее оборудование подготовлено, как и средства малой механизации, которые должны убирать тротуары. Не знаю, замечали вы или не замечали, но уже начиная с прошлой недели ведется превентивная обработка мостовых сооружений, съездов и заездов на мосты и путепроводы, потому что именно на такого рода искусственных сооружениях происходит самое первое образование наледи, — добавила Дятлова. — И такого рода работа выполняется. Собственно, мы готовы будем к неблагоприятным погодным условиям. Посмотрим. Средства малой механизации сегодня куплены в достаточном количестве».

На текущий момент, как уверяет глава, в Калининграде 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц.

