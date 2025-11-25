Дятлова об прогнозируемых снегопадах в Калининграде: «Коллеги к этому готовы»

Дятлова об прогнозируемых снегопадах в Калининграде: «Коллеги к этому готовы»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Синоптики сообщили, долго ли в Калининградской области пролежит снег
Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Об этом во вторник, 25 ноября, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«О готовности города к зимнему периоду мы заботились уже давно, начиная от закупа соли, галита, приготовления песчано-солевой смеси, — сообщила Дятлова. — Мы в этом году, как и в прошлом, будем вести уборку с двух точек. Не только с улицы Нарвской, но и с улицы Портовой. На улице Портовой точно так же сделаны склады для соли, и тем самым мы сокращаем плечо порожнего пробега транспортных средств. Нам же необходимо набирать инертные материалы, солевой раствор, обрабатывать. И чем короче плечо, тем больше полезная работа уборочных машин. И, собственно, коллеги к этому готовы».

Всё летнее навесное оборудование со спецтехники МБУ «Чистота» коммунальщики, по словам главы, уже сняли.

«Зимнее оборудование подготовлено, как и средства малой механизации, которые должны убирать тротуары. Не знаю, замечали вы или не замечали, но уже начиная с прошлой недели ведется превентивная обработка мостовых сооружений, съездов и заездов на мосты и путепроводы, потому что именно на такого рода искусственных сооружениях происходит самое первое образование наледи, — добавила Дятлова. — И такого рода работа выполняется. Собственно, мы готовы будем к неблагоприятным погодным условиям. Посмотрим. Средства малой механизации сегодня куплены в достаточном количестве».

На текущий момент, как уверяет глава, в Калининграде 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter