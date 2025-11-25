Синоптики сообщили, долго ли в Калининградской области пролежит снег

Снежный покров, формирование которого синоптики ожидают в регионе в среду, может сохраниться до конца недели. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Зона осадков должна подойти к региону в первой половине дня в среду, 26 ноября. Первыми «удар» на себя примут восточные муниципалитеты. Во второй половине дня интенсивный снег должен дойти до Калининграда, запада и остальных районов области. Осадки, как ожидается, продолжатся в течение ночи четверга и могут перейти ледяной дождь. Вероятно образование гололёда. У побережья возможен мокрый снег с дождём. Осадки должны закончиться в Калининграде и на западе области в первой половине дня четверга, на востоке региона — днём и вечером в четверг.

Предварительно, к четвергу в Калининграде выпадет 10-12 см снега, на востоке региона до 14-17 см. Наименьшее количество снега прогнозируется у побережья (до 5-7 см). На дорогах и тротуарах ожидается гололедица, накат, снежные заносы, местами метель, позёмок. На востоке региона сохраняется высокая вероятность образования гололёда.

«Долго ли пролежит снег? До конца недели на периферии антициклона обильных осадков не ожидается (за исключением вероятности небольших смешанных осадков на выходные). Температурный фон, вероятно, будет находиться в минусовых значениях в тёмное время суток (-1...-5℃) и околонулевых днём (0...+3℃ у побережья и −1...+1℃ в Калининграде и области). Учитывая это, вероятно, снежный покров будет уплотняться и подтаивать днём, однако должен сохраниться в Калининграде и области до конца недели, а вот на побережье вполне может практически сойти. На следующую неделю пока что „заглядывать“ рано, но нельзя исключать, что и там будут преобладать минусовые температуры», — отметили в паблике.