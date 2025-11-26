Калининград «встал» в девятибалльные пробки из-за первого снегопада (фото)

Вечером, 26 ноября, в Калининграде сложилась напряженная дорожно-транспортная ситуация из-за первого в этом году снегопада. По данным сервиса «Яндекс Карты», областной центр «встал» в девятибалльные пробки.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь накануне первого снега глава администрации Елена Дятлова заявила, что коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Как уверяет сити-менеджер, в городе находятся 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц. Горвласти также подчеркивали, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.

Telegram | MAX