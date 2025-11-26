Власти выделили 5,3 млн «Фестивальной дирекции» на День Героев Отечества

Все новости по теме: Память
Власти выделили 5,3 млн «Фестивальной дирекции» на День Героев Отечества

Правительство Калининградской области выделило 5,35 млн руб. на организацию мероприятий ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, средства будут направлены министерству по культуре и туризму области для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция». На выделенные средства в период с 3 по 13 декабря 2025 года планируется провести мероприятия, приуроченные к памятной дате.

Напомним, памятная дата — День героев Отечества — установлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter