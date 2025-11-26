Власти выделили 5,3 млн «Фестивальной дирекции» на День Героев Отечества

Правительство Калининградской области выделило 5,35 млн руб. на организацию мероприятий ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, средства будут направлены министерству по культуре и туризму области для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция». На выделенные средства в период с 3 по 13 декабря 2025 года планируется провести мероприятия, приуроченные к памятной дате.

Напомним, памятная дата — День героев Отечества — установлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году.

Telegram | MAX