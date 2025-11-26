Суд закрыл на 45 суток кафе в Светлом из-за антисанитарии и тараканов

По решению суда деятельность светловского кафе «ПроЕду» ИП Сухомлиной З.Д. приостановлена на 45 суток. Основанием для запрета работы послужили результаты проверки, проведенной региональным Роспотребнадзором после отравления посетителей заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в кафе «ПроЕду» были обнаружены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства. По результатам лабораторных исследований в салате «Овощном с маслом» обнаружены бактерии кишечной палочки. Пробы воды, отобранные на пищеблоке кафе, не соответствуют требованиям гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме того, объект общественного питания оказался заселён тараканами.

25 ноября Светловский городской суд, согласившись с позицией Управления о недопустимости деятельности объекта общественного питания до устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, вынес постановление о приостановления деятельности кафе «ПроЕду» на 45 суток.

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировали как представители заведения, так и отравившиеся в нем посетители.