Антисанитария и тараканы: Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Светлом

Региональное управление Роспотребнадзора временно запретило деятельность кафе «ПроЕду» ИП Сухомлиной З.Д., расположенное в Светлом на ул. Красноармейской, 2. Решение было принято по результатам проверки, проведенной после обращения за медпомощью посетителей заведения, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в кафе «ПроЕду» были выявлены многочисленные нарушения. В частности, нарушено товарное соседство при хранении пищевой продукции; в качестве производственного инвентаря использовалась транспортная тара — пластмассовые ведра; отсутствовала моечная ванна для сырья. Также в заведении не проводилась ежедневная влажная уборка производственных помещений, а для посетителей и работников предприятия общественного питания был оборудован один туалет. Помимо этого, в кафе работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, не проверяли на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также на признаки инфекционных заболеваний. Кроме того, объект общественного питания оказался заселён тараканами.

«Учитывая степень общественной опасности выявленных нарушений, в целях принятия неотложных мер к их прекращению, 21.11.2025 Управлением установлен временный запрет деятельности кафе „ПроЕду“. Материалы дела об административном правонарушении направлены на рассмотрение в суд», — отметили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, в кафе заявили, что «большинство пунктов», изложенных Роспотребнадзором, — «это неправда». Как подчеркнули в заведении, проводившая проверку сотрудница РПН «сама была без головного убора». «Когда ей сделали замечание, она улыбнулась и продолжила проверку», — подчеркнули в кафе, добавив, что «все знакомые рестораторы утверждают, что так быстро действуют только по специальному заказу». «Ни одно заведение в городе Светлом не соответствует тому, что они <Роспотребнадзор> требуют. Если соответствовать их требованиям, у нас должно быть два столика, а все остальное место занимать кухня. И, конечно, конкуренты какое-то отношение к этому имеют», — предположили в заведении.

Также в кафе «ПроЕду» заявили, что владельцами еще до проверки Роспотребнадзора было принято решение о приостановке деятельности. «У нас вода не соответствует. Вопросы к Водоканалу: дом пьет весь и, наверное, весь Светлый, воду, которая не соответствует», — уточнили в заведении, добавив, что, кроме того, кафе планировалось закрыть «на реновацию».

Комментируя факт обращения за медпомощью посетителей кафе, в общепите сообщили следующее: «Девушка, которая пришла, сначала требовала 900 рублей на энтеросгель, потому что ей не понравилась куриная грудка, которую она съела полностью, целиком, вместе со своим мужем. Потом еще пришла за супчиком. Мы ей отказали в возврате денег и сказали: давайте разбираться. И эта девушка просто ушла и, когда ей стало плохо, заявила, что отравилась у нас. Хотя она пошла через сутки в инфекционку, есть все справки». В заключение в кафе добавили: «Как „ПроЕду“ существовать мы уже не будем, будет новая концепция».