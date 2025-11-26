Дятлова о мусоре на Майской: «Жители не должны знать, принята улица или нет»

Мусор на улице Майской, на который жаловались жители, уже начали убирать, несмотря на то, что эта улица ещё официально не обслуживается сотрудниками МБУ «Чистота». Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания 26 ноября.

«В рамках контракта по ремонту улицы коллеги урны установили, но объект не был принят и передан на обслуживание „Чистоты“, — объяснила Дятлова. — Не поверите, но после того, когда это появилось, у меня в блокноте на нашем оперативном совещании было написано следующее: „Пункт номер 5. Разобрать кейс улицы Майской. Урны вдоль улицы поставили, объект не сдан, уборки не было“».

Дятлова добавила, что горожан разбросанный мусор смущает «по понятным причинам».

«Жители города не должны знать, принята ли улица в эксплуатацию, либо не принята. Если урны установлены, то ровно на следующий день после установки урн мы должны передавать этот объект „Чистоте“ для уборки. Мы уже исправились, и уже уборка улицы Майской происходит», — заключила глава.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстояло переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переоборудовать участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Заявленный ранее срок окончания строительно-монтажных работ — 22 ноября 2025 года.