В Калининграде ищут подрядчика на ремонт улицы Майской в Ленинградском районе

Городские власти ищут подрядчика на ремонт улицы Майской в Ленинградском районе Калининграда. Информацию об аукционе разместили на портале госзакупок.

Улица тянется от Еловой Аллеи до переулка Майского и расположена между улицами куйбышева и Старшины Дадаева. Согласно проекту контракта, подрядчику в течение 320 дней предстоит переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переустроить участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории.

Заказчиком является МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. На работы власти готовы потратить до 148,5 млн рублей. Подрядчика планируют определить 17 декабря.

Администрация Калининграда в своём телеграм-канале написала, что ремонтные работы начнутся весной 2025 года. Горвласти также обратились к управляющей компании с просьбой подумать, «будут ли они забирать к себе на придомовые территории что-то из озеленения, попавшего в границы „красных линий“. Очевидно некоторые деревца высаживал кто-то из местных жителей, но, увы, без понимания трассировки подземных сетей и габаритов будущей улицы». Мэрия также надеется, что оборудованная на улице Майской ливнёвка «победить „хроническую лужу“ в низине около Куйбышева, 97в».