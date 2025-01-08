В Калининграде выбрали подрядчика, который займется капремонтом ул. Майской

В Калининграде выбрали подрядчика, который займется капремонтом ул. Майской
Фото: администрация Калининграда
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Власти подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика, который проведет капитальный ремонт ул. Майской от ул. Еловой аллеи до Майского переулка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Напомним, на работы власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона признали ООО «Мосинжиниринг», снизившее начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстоит переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переустроить участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Ремонтные работы начнутся весной 2025 года.

Напомним, в марте прошлого года горвласти сообщали о планах капитально отремонтировать ул. Майскую «на всём протяжении». В конце ноября анонс поиска подрядчика на работы появился на сайте областного «Центра торгов». Заказчиком выступало МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. 6 декабря стало известно о проведении соответствующего аукциона.

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