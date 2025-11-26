Росавиация утвердила субсидии на 17 маршрутов из Калининграда

Росавиация утвердила перечень субсидированных направлений на 2026 год. Приказ опубликован на сайте ведомства.

В рамках этой программы Калининград свяжут субсидируемыми перелётами с 17 городами — Апатиты, Волгоград, Иваново, Ижевск, Калуга, Киров, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск. Рейсы будут выполняться круглый год на Boeing 737-800, Embraer E190, SU 95, CRJ-200 и других самолетах. Софинансирование программы перевозок будет осуществляться за счет средств региональных бюджетов.

Напомним, в Калининграде реализуется отдельная программа субсидирования. В январе 2024 года президент Путин во время визита в Калининград поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для постоянно проживающих в Калининградской области граждан, в том числе и студентов, чтобы «обеспечить проезд на „большую землю“ и назад» тех, кто живет в регионе. Однако с 2025 года, как сообщила Росавиация, в «контур субсидирования по калининградским направлениям» были включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». Такое расширение круга пассажиров приводило к быстрой продаже квоты. В итоге летом жители региона столкнулись с серьезными проблемами при попытке выехать за пределы области, с транспортной доступностью возникли сложности.

