Под покровом коммерческой тайны: что не так с субсидированными авиаперевозками

Летом жители Калининградской области оказались в транспортной блокаде, выбраться за пределы региона сухопутным путём было практически нереально — билеты на поезда раскупили до сентября еще в конце весны, свободных слотов на оформление УТД, чтобы проехать транзитом на автомобиле через Литву, практически не было. Оставался воздушный путь, однако субсидированных авиабилетов по более-менее адекватным ценам в продаже найти было невозможно. «Новый Калининград» попытался разобраться, что пошло не так с региональной программой субсидированных авиаперевозок.

Программа субсидированных авиаперевозок существует много лет, она не раз менялась и трансформировалась. Последняя ее редакция была официально озвучена в январе 2024 года президентом Путиным во время его визита Калининград. Полтора года назад он поддержал идею региональных властей (правительство возглавлял Антон Алиханов) ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области, чтобы обеспечить им проезд на «большую землю».

Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос одной из студенток. «Губернатор предлагает сделать эту субсидию не для всех желающих приехать в Калининград и уехать из Калининграда, а только для постоянно проживающих здесь граждан . В том числе и студентов», — сообщил президент. Подобная мера, по словам Путина, отразится на других жителях России, так как льготы на авиабилеты в Калининград будут сняты со всех категорий, кроме жителей региона: «Сегодня на совещании мы это рассмотрим. Это один из вариантов решения проблемы. Нам же нужно прежде всего обеспечить проезд на „большую землю“ и назад тех, кто здесь проживает ».

Президент Путин во время визита в Калининградскую область, фото: kremlin.ru



Решение в итоге приняли в пользу калининградцев и студентов, которые учатся в региональных вузах (к слову сказать, каждый год в том же БФУ им. И. Канта около половины зачисленных — молодежь из других регионов). Министр культуры и туризма Андрей Ермак даже после этого заявил, что не расстроится, если турпоток снизится из-за отмены субсидированных билетов.



То есть суть программы была предельно ясна: обеспечить возможность жителям оторванной от остальной России области бывать на основной территории страны.

Обновленную программу льготных перевозок запустили с 1 мая 2024 года. Калининградцам разрешили летать по четыре раза в год. Купить билет можно было на основании калининградской прописки или справки из вуза непосредственно на сайтах авиакомпаний («Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7), по запросу через форму обратной связи («Северный ветер») либо в авиакассах (все перечисленные компании и Smartavia). На программу субсидирования выделили более 1 млрд рублей — неслыханные до этого деньги. И, в принципе, прошлым летом особых жалоб на отсутствие субсидированных авиабилетов не поступало.

Всё изменилось в 2025 году. Первые звоночки появились в конце января, когда выяснилось, что у «Аэрофлота» уже в начале года закончились все субсидированные авиабилеты. Вновь их «выбросили» в продажу в середине апреля, но уже через четыре дня ничего не осталось. Какое-то время можно было найти льготные авиабилеты у Smartavia, «Уральских авиалиний», S7 и «Северного ветра». Но к июлю и они практически исчезли из продажи. При этом если в июле еще была возможность дождаться дня вылета и купить билет по более-менее нормальной цене (например, за 3-5 тысяч), то во второй половине августа калининградцам пришлось летать в Москву за 15-20 тысяч рублей в один конец.

Несмотря на то, что жители области начиная с июня регулярно говорили о проблеме в паблике губернатора, тему поднимали региональные СМИ, власти особо не реагировали. Разве что в конце июня вице-премьер Александр Рольбинов заявлял , что билеты в продаже якобы есть (но доказательств своим словам не привёл). И именно тогда «Новый Калининград» начал ежедневный мониторинг ситуации с субсидированными авиабилетами, который продолжался до конца августа.

Но сначала в январе (когда у «Аэрофлота» молниеносно закончились все билеты на год) «Новый Калининград» обратился с запросом в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию), и выяснилась удивительная история.

Оказалось, что с 2025 года в «контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». «Такое расширение круга пассажиров, которые могут воспользоваться субсидией, приводит к быстрой продаже квоты», — говорилось в ответе на запрос.



Оказалось, что кто-то поменял смысл утвержденной президентом программы льготных авиаперевозок, уравняв жителей оторванного региона России с туристами-льготниками из других областей и краев. Кто дал такое распоряжение — в федеральном ведомстве не ответили. Да и в целом вся последующая переписка с Росавиацией и авиакомпаниями показала, что нам (жителям Калининградской области) чего-то не договаривают.





В апреле авиакомпаниям снова подбросили денег, и в середине апреля «Аэрофлот» вновь открыл продажи билетов, перед авиакассами выстроились очереди. Но уже через четыре дня на сайте они закончились. У остальных компаний их можно было найти, но с трудом.

Летом, когда ситуация стала накаляться, а билеты взлетели в цене, региональные и федеральные власти начали путаться в показаниях насчет выделенной на калининградское направление суммы субсидий — региональной министерство инфраструктуры говорило о 770 млн, федеральное Правительство — о миллиарде, а Росавиация о 629,3 млн. Более того, в Правительства РФ заявили, что «по поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде». Потом там, правда, уточнили, что к озвученным Росавиацией 629,3 млн рублей приплюсовали 301,4 млн, выделенных в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Причем, как сообщили в Правительстве, «приобретать льготные билеты по этой программе могут пассажиры всех категорий (все граждане РФ) без привязки к необходимости иметь регистрацию (прописку) в Калининградской области».

Почему в Правительстве РФ решили, что программа предназначена для 300 тысяч калининградцев, осталось тайной. Возможно, там не знали, что механизм программы уже изменился и теперь ей пользуются не только калининградцы, но и остальные льготники. Более того, в начале июля выяснилось, что власти не ведут учет, сколько из выделенных бюджетных денег пошло калининградцам и студентам, а сколько всем остальным. Поэтому даже два миллиарда рублей легко могли уйти на покрытие перелетов туристов, а не жителей Калининградской области.



Меж тем в июле ситуация стала ухудшаться: «Северный ветер» сообщил об отсутствии субсидированных билетов на летний сезон, в кассах рассказали, что нет билетов и на Smartavia. Несколько билетов «выбросили» в продажу в начале августа на сайте S7, но они разошлись моментально. Причем, по отзывам читателей «Нового Калининграда», купить билеты на семью, например, из четырех человек было невозможно.

Странным образом ситуация складывалась у «Уральских авиалиний». За две недели – неделю до вылета в июле стоимость билетов составляла 6-8 тысяч рублей в один конец из Калининграда до Москву. На сайте в разделе «субсидированные билеты» значилось, что все они проданы. Однако спустя неделю — в день вылета или накануне — ранее проданные субсидированные билеты на эти даты волшебным образом появлялись снова.

Скрины сайта «Уральских авиалиний» от 5 и 8 июля

Возможно, что просто кто-то отказывался от перевозки и билеты «выбрасывали» в продажу. Но возможна еще и такая версия, что компания придерживала субсидированные билеты, стремясь сначала продать их подороже. Чтобы разобраться, что происходит, «Новый Калининград» еще 11 июля направил официальные запросы на получение информации во все авиакомпании, задействованные в субсидированных перевозках на калининградском направлении. Нас интересовало, сколько всего билетов уже было продано на каждом из направлений, сколько субсидий получила каждая компания из бюджета, сколько калининградцев и студентов она перевезла — ведь при покупке билетов покупатели загружают сканы паспортов, поэтому эта информация должна как-то учитываться.

У «Уральских авиалиний» мы спросили, почему ранее распроданные субсидированные билеты у них вдруг появляются в продаже непосредственно перед вылетом. Однако «Аэрофлот», S7, «Северный ветер», «Уральские авиалинии» на запросы не ответили. Проигнорировали они и повторные запросы на получение информации, направленные в начале августа. Связаться с пресс-службой «Уральских авиалиний» по телефону не удалось — контактов на сайте просто нет, а по единому номеру переключать на офис журналистов отказались.

Оперативно отреагировала лишь пресс-служба Smartaviа. А после нашего заявления в прокуратуру по поводу неисполнение Закона о СМИ — пресс-служба «Аэрофлота».

«Авиакомпания Smartavia активно работает с программой субсидирования воздушных перевозок на направлениях в/из Калининграда. В рамках программы субсидированные тарифы равнозначно применяются для всех льготных категорий граждан, однако авиакомпания не ведет отдельную статистику продаж субсидированных перевозок жителям Калининградской области, равно как и другим льготным категориям граждан на других направлениях, по которым осуществляется регулярное воздушное сообщение нашей авиакомпанией, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. — Smartavia осуществляет продажу билетов по субсидированным тарифам в/из г. Калининграда на всю глубину действующего расписания — по 25.10.2025 включительно в соответствии с выделенным в рамках программы субсидирования количеством мест на этот год».

Однако на уточняющий вопрос о том, сколько же в итоге мест выделено у компании на субсидированные перевозки на калининградском направлении и сколько компания получила на это бюджетных средств, в пресс-службе ответили: «Мы ограничиваемся тем ответом, который вам отправили, так как стоимостные и количественные показатели относятся к разряду коммерческой тайны и авиакомпания не может их раскрыть».



В пресс-службе «Аэрофлота» (она вышла на связь уже в конце августа после, напомним, письма в прокуратуру) назвали число субсидируемых билетов, которые были проданы в первом полугодии 2025 года: «За первое полугодие по программе субсидирования перевезено 20,6 тыс. человек, а собственной программой „плоских“ тарифов на линии Москва-Калининград — 388 тыс. пассажиров, что на 13% больше чем 2024 году». При этом называть сумму субсидии, полученную на перевозку авиапассажиров на калининградском направлении, и сколько этих средств еще осталось в распоряжении, в авиакомпании тоже отказались. Как и озвучить информацию о том, сколько именно было перевезено льготников, студентов и жителей, имеющих регистрацию на территории региона (напомним, что купить у авиакомпании билет без этих данных просто невозможно).

«К нашему сожалению, более детализированные сведения по конкретным категориям пассажиров и количеству проданных субсидированных билетов не могут быть предоставлены компанией в адрес издания, поскольку относятся к коммерческой информации перевозчика», — говорится в ответе пресс-службы «Аэрофлота» на запрос «Нового Калининграда».



В авиакомпании также обратили внимание, что перечень получателей субсидий определяется, а сами субсидии на перевозку пассажиров предоставляются непосредственно государством. «В случае необходимости, для получения полных сведений о размере актуального бюджетного финансирования на 2025 год издание вправе направить соответствующий запрос в уполномоченные органы государственной власти: в Министерство транспорта Российской Федерации или в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)», — отметили в «Аэрофлоте».





В Росавиации тоже предпочли скрыть эту информацию, сообщив, что не раскрывают суммы по каждой авиакомпании, так как они относятся к их коммерческой тайне. Что уже удивительно, поскольку это средства государственного бюджета, которые должны распределяться прозрачно. В опубликованном на сайте Росавиации «Решении о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 27 мая 2025 года» говорится, что «субсидия предоставляется организации воздушного транспорта ежемесячно и рассчитывается как произведение количества фактически перевезенных пассажиров по маршруту за отчетный месяц и размера субсидии на перевозку одного пассажира в одном направлении, предусмотренного приложениями № 1 — 5 к настоящему Решению». То есть все эти данные у ведомства есть. Более того, общие данные о субсидиях публиковали и федеральные СМИ.

В 2025 году субсидии на поддержку внутренних авиаперевозок, направленные из государственного бюджета «Аэрофлоту», «S7» и «Уральским авиалиниям», составили 8,9 млрд руб., или 57% от общего объема распределённых средств, сообщал «Интерфакс». «Аэрофлот» получил более 3,4 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб. по программе поддержки рейсов на Дальний Восток и в Калининград, и 890 млн руб. — на межрегиональные перевозки в обход Москвы. «S7» досталось почти 3,2 млрд руб. (2,8 млрд руб. и 347 млн руб. соответственно), «Уральским авиалиниям» — 2,3 млрд руб. (только по первой программе). Всего по обеим программам Росавиация распределила 15,6 млрд руб., включая 8,1 млрд руб. на перевозки на Дальний Восток и в Калининград (средства получили 10 авиакомпаний) и 7,5 млрд руб. — на межрегиональные рейсы (направлены 18 перевозчикам).

В конце августа на очередной наш запрос Росавиация сообщила, что в планах было перевезти в 2025 году 133 307 пассажиров на калининградском направлении (а не «300 тысяч калининградцев», как утверждало до этого Правительство РФ). Ранее называлась сумма субсидии — 692,3 млн рублей. То есть получалось в среднем 4 720 рублей государственных денег за одного пассажира (по данным Росавиации, перевозчики за один перелёт по направлениям Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург получают из федерального бюджета 5,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно, но есть также перевозки в другие города, которые обходятся и дороже, и дешевле).



Если бы речь шла о том варианте программы, который озвучивался президентом Путиным полтора года назад, то получается, что 10-12% населения области смогло бы слетать в один конец (туда и обратно — 5-6%). Но при отсутствии информации об объемах продаж билетов льготникам эта цифра может стремиться к нулю.





Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обратил внимание на проблему лишь в середине августа, когда цены на полеты в Москву достигли самолетных высот — билеты продавались по 20-30 тысяч в один конец (видимо, люди возвращались из отпусков, студенты ехали на учебу), распорядился запросить очередные транши на субсидии. И — удивительное дело — в продаже с сентября вновь появились субсидированные билеты и у «Уральских авиалиний», и у «Аэрофлота» (кстати, в «Аэрофлоте» нам сообщили, что билеты продаются в рамках тех средств, которые они получили еще в начале года). Впрочем, дорога была ложка к обеду, летом. Ведь в сентябре цены на перелеты и так упали из-за снижения спроса, а в поездах теперь даже можно найти свободные места.

В августе «Новый Калининград» направил ещё один запрос руководству Росавиации. Мы поинтересовались, не кажется ли представителям федерального агентства, что программа субсидирования летом 2025 года показала свою несостоятельность, планирует ли федеральное агентство изменить механизм субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении и предоставить каждому жителю области возможность воспользоваться субсидируемой перевозкой в любое удобное для него время (например, сделать это по карте калининградца). Также нас интересовало, есть ли у Росавиации рычаги по понуждению авиакомпаний выставлять в продажу субсидированные билеты при наличии средств на субсидии, не «придерживая» их. И если нет, то планируется ли внести этот пункт в положение о субсидировании авиакомпаний, чтобы ими можно было воспользоваться в пиковый период. Также мы спросили, почему для Калининградской области, в которой проживает миллион жителей, выделена сумма субсидии, которая не покрывает запросы жителей даже в рамках лимита на четыре перелета в год (не говоря о «не считанных» льготниках).

В Росавиации, похоже, на запрос несколько обиделись. «Сотни тысяч граждан России воспользовались механизмом субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении и совершили перелет из Калининграда и обратно по специальным сниженным тарифам. Программа действует с 2012 года. Например, с 2019 по 2024 годы по ней перевезено более 765 тыс. пассажиров», — сообщили в агентстве. Вопрос же о количестве пассажиров с калининградской пропиской вновь остался без ответа, хотя посчитать их явно не так сложно.

Судя по всему, в федеральном центре забыли про заявления президента Путина о необходимости обеспечить связь калининградцев с «большой Россией». Иначе откуда в программе субсидирования вновь появились льготные категории, а информация о том, сколько именно калининградцев смогли воспользоваться этим мостиком с остальной страной, скрывается. Да и ссылки авиакомпаний и (что удивительно) государственной Росавиации на коммерческую тайну заставляют думать, что здесь что-то неладно. Калининградцам же, видимо, не стоит ждать ничего хорошего и от следующего лета. Поэтому копим деньги, готовимся планировать поездки минимум за полгода и... штурмовать авиакассы.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», kremlin.ru