«Геоцентр» намерен перемежевать территорию бывшего кольца трамвая на пр-те Победы

Министерство градостроительной политики региона издало приказ о подготовке проекта планировки территории и межевания территории бывшего трамвайного кольца на проспекте Победы в районе ул. Радищева. Инициатором планировки территории выступает «Городской центр геодезии», преобразованный в ООО «Геоцентр», которое подведомственно комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда. Об этом сообщает портал «Rugrad».

Проект планировки нужен для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства на включенных участках, а также уточнения их предельных параметров. На подготовку документа и проведение инженерных изысканий отводится год. Однако в тексте приказа за подписью вице-премьера и министра градполитики Кристины Подскребкиной не уточняется конкретный участок, освоение которого запланировано.

Общая площадь участков, вошедших в границы проекта планировки, достигает 3,77 га. В основном это свободная и расчищенная от рельсов и шпал территория бывшего кольца трамвая № 4. Кроме того, в границы вошел участок общего пользования 39:15:110906:284 площадью 1,6 тыс. кв. м в муниципальной собственности, а также берег Воздушного ручья от дома № 70б по проспекту Победы до № 76.

12 декабря 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление об условиях приватизации муниципального предприятия «Городской центр геодезии», в соответствии с которым муниципальное предприятие преобразовывается в ООО. При этом здание станции «Октябрьская» и часть земельного участка с кадастровым номером 39:15:110906:735 площадью 1,125 тыс. кв. м под бывшим кольцом трамвая № 4 включены в состав имущества предприятия, которое подлежит приватизации.

Территория бывшего кольца в настоящее время не застроена, рельсы были демонтированы в 2023 году. Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что территория кольца застроена частично.

Землю под бывшим трамвайным кольцом перевели из коммунально-складской зоны в зону специализированной общественной застройки в 2023 году. Власти рассматривали варианты использовать территорию под строительство социального объекта.

В конце января 2022 года заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков отмечал, что «Геоцентр» планирует использовать участок для «организации хранения производственного оборудования и инвентаря, паркования собственных транспортных средств, а также организации парковки для посетителей».

