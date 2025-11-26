Вынесен приговор калининградцу, устраивавшему поджоги квартир, кафе и дорогих авто

Фото пресс-службы областного суда
Гурьевский суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в поджогах и кражах чужого имущества. Мужчина действовал в составе ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с октября 2023 года по май 2024 года подсудимый и его подельники за вознаграждение устраивали поджоги кафе, квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 25 миллионов рублей. Кроме того, члены преступной группы занимались кражами. В феврале и июле 2024 года из домов в Гурьевском и Зеленоградском районах ими было похищено имущество граждан на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (7 эпизодов) — умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба, в том числе с тяжкими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью одной из потерпевших; по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; по п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере.

В судебном заседании калининградец полностью признал вину, раскаялся, дал подробные показания в подтверждение выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе по изобличению соучастников и заказчика преступлений.

Приговором Гурьевского районного суда по совокупности совершенных преступлений и наличия неотбытой части ранее назначенного уголовного наказания мужчине определено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Этим же судебным решением удовлетворены гражданские иски потерпевших и гражданских истцов на сумму свыше 12 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

