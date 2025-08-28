43-летнего калининградца обвиняют в заказных поджогах кафе, магазинов и машин

Все новости по теме: Криминал

В суд поступило уголовное дело в отношении 43-летнего калининградца, обвиняемого в поджогах и краже чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года обвиняемый в составе организованной группы за вознаграждение устраивал поджоги кафе, квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 25 млн рублей.

Наряду с этим злоумышленник и его подельники занимались кражами. В феврале и июле 2024 года из домов в Гурьевском и Зеленоградском районах ими было похищено имущество граждан на общую сумму более 16 млн рублей.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (7 эпизодов) — умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба; по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная в особо крупном размере; по п.п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере соответственно. Судебное заседание назначено на 29 августа.


