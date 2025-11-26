В калининградском Кадетском морском корпусе сменился руководитель

Министерство образования Калининградской области назначило Эдуарда Колесова на должность руководителя Кадетского морского корпуса. Об этом говорится в официальном ответе регионального минобра на запрос «Нового Калининграда».

В документе уточняется, что Эдуард Колесов в 1991 году окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, в 2001 году — ФГКУОУ ВО «Пограничная Академия Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации», в 2018 году — адъюнктуру ФГКУОУ ВО «Пограничная Академия Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации».

Как отметили в министерстве, профессиональный опыт нынешнего руководителя — 36 лет, в том числе 12 лет в сфере преподавания учебных предметов, дисциплин. До назначения в Кадетский морской корпус Эдуард Колесов занимал должность старшего преподавателя в ведомственном военном высшем учебном заведении.

Также в ответе уточняется, что трудовой договор с экс-директором Кадетского морского корпуса Александром Фоменко «расторгнут на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации — по инициативе работника».

Напомним, ранее в минобре сообщили, что закрытие учебного корпуса Кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, который вновь не прошел проверку пожарной безопасности, не влияет на образовательный процесс. Учебная деятельность велась в зданиях, разрешенных к эксплуатации.

29 августа стало известно, что суд не возобновил деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, так как выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности не устранены. Ранее пресс-служба областного суда сообщила, что деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена на 25 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В школе была не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствовали и (или) не соответствовали требованиям.

Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.

