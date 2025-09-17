Минобр о кадетской школе на Желябова: закрытие корпуса не влияет на учебный процесс

Закрытие учебного корпуса Кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, который вновь не прошел проверку пожарной безопасности, не влияет на образовательный процесс. Как сообщили в региональном минобре в ответе на запрос «Нового Калининграда», учебная деятельность ведется в зданиях, разрешенных к эксплуатации.

Как уточнили в министерстве, кадеты, проживающие в области, находятся в здании старшего корпуса учреждения по адресу: пер. Желябова, 7, и «обеспечены питанием в полном объеме». Учащиеся из Калининграда проживают дома.

В минобре напомнили, что главная причина приостановки эксплуатации здания корпуса — монтаж дополнительных эвакуационных выходов (наружных лестниц). В настоящее время в здании проводятся соответствующие работы. Как только они завершатся и будет получен положительный акт об исполнении предписания регионального управления МЧС, корпус откроется.

«В адрес Министерства образования Калининградской области, администрации городского округа „Город Калининград“ и Учреждения обращений от родителей и обучающихся не поступало», — подчеркивается в ответе на запрос.

Напомним, 29 августа стало известно, что суд не возобновил деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, так как выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности не устранены. Ранее пресс-служба областного суда сообщила, что деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена на 25 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В школе была не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствовали и (или) не соответствовали требованиям.

Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.