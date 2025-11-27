«Я за холодный свет»: Данилов сравнил новогоднее украшение Советска и Зеленоградска

Советск стоит украшать к Новому году не так, как Зеленоградск, иллюминации там должны быть «холодными», а не «тёплыми». Таким мнением в ходе прямого эфира в «Центре управления регионом» 26 ноября поделился глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«Внутри себя у нас есть такие спорные моменты, — пояснил Данилов. — Известна борьба тёплого света и холодного света. Это просто классика жанра. Яркий пример — Зеленоградск, который максимально в тёплом свете украшен. Есть разные мнения. Спросите меня — я больше за холодный. Это просто поярче и повеселей. Хотя, говорят, что в тёплом уютнее, но мы — крупный город, у нас улицы шире, чем в Зеленоградске, и мы не такие камерные. Это мой взгляд, и я не навязываю своё мнение. Современный мир и современный дизайн говорят, что тёплые и холодные цвета сочетаются хорошо. Это не запрещено. Как золото с серебром, так и тёплый с холодным светом. Поиграем, посмотрим».

Данилов провёл краткий анализ и отметил, что в Советске есть как «тёплые», так и «холодные» улицы. Например, к «тёплым» он отнёс улицу Победы, а к «холодным» — улицу Ленина.

Говоря об украшении города, Аркадий Данилов уточнил, что по этой теме было особое распоряжение губернатора.

«Вчера было совещание у губернатора, и Алексей Сергеевич поставил задачу всем руководителям муниципалитетов приложить максимальные усилия к украшению городов. И мы, конечно, выполняем поручения губернатора. Мы стараемся и надеемся, что наш город будет отмечен губернатором или, по крайней мере, жителями», — уточнил Данилов.

