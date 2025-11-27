Власти Советска про обрезку деревьев: «Ребята знают, что делают»

Власти Советска столкнулись с непониманием из-за массовой радикальной обрезки деревьев. В этом в ходе прямого эфира в «Центре управления регионом» 26 ноября признался глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«У нас это сейчас острая тема — кронирование деревьев, — отметил Данилов. — На самом деле, 2021 год был последним годом, когда резали, кронировали. Потом, может, единичные какие-то были моменты. И вот в этом году мы приняли решение по многочисленным обращениям жителей. Было падение веток, люди боятся, действительно, где-то деревья в опасной близости. Где-то пишут, что ветки нависают над тротуаром, а над проводами просто кругом беда. Вот последний ураган был — было три обрыва у нас только из-за того, что упали ветки на провода. И мы поставили себе задачи — сделать массовое кронирование города, но встретили некоторое непонимание жителей».

Данилов признал, что замечания «где-то, может быть, справедливы», потому что коммунальщики «слишком коротко режут». При этом глава заявил, что в случае с проводами «по-другому не решить проблему». Комментаторов, сделавших свои замечания в соцсетях, он назвал «специалистами в кавычках», получившими знания в интернете.

«Просто постричь дерево — это, наверное, будет чуть красивее, но никак не решает ни одну проблему города. Крупные ветки, которые опасны, остаются. И в следующем году делать опять такую же стрижку — это накладно для города. Да, мы жёстко кронировали дерево, но это липы. Эти липы растут. Везде написано. Кронирование деревьев у нас делают специализированные организации из Калининграда. Это даже не наши ребята. У них есть лицензия, и они знают, что делают», — заявил Данилов.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что власти Советска начали сразу на нескольких улицах города радикально обрезать деревья.

«Первой на очереди стала ул. Лермонтова. Приехали, проверили, приятно удивились. Подрядчик не просто работает. Он РАБОТАЕТ, — отчитывался Данилов о своей работе. — И это вселяет надежду, что за три месяца мы сможем выполнить большую часть объема, запланированного с 2021 года».