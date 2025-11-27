Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске прошел экспертизу

Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске, предусматривающий развитие территории поймы реки Светлогорки, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершена 26 ноября. Экспертной организацией выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщик — МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».

Напомним, в августе проект получил отрицательное заключение.

В его рамках предусмотрено благоустройство семи локаций: «Древние липы», «Мельничный остров», «Раушен-Орт» (первая очередь), «Отиум» (вторая очередь), «Советская эпоха», «Медленный город» (третья очередь) и автопарковка (четвёртая очередь). Работы в рамках первой очереди оценивались в 209,5 млн рублей. Работы планировали завершить к июню 2026 года.