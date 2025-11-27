Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске прошел экспертизу

Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске прошел экспертизу
Изображение: проектная документация
Все новости по теме: Муниципалитеты

Проект благоустройства «Отиум-парка» в Светлогорске, предусматривающий развитие территории поймы реки Светлогорки, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершена 26 ноября. Экспертной организацией выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщик — МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».

Напомним, в августе проект получил отрицательное заключение.

В его рамках предусмотрено благоустройство семи локаций: «Древние липы», «Мельничный остров», «Раушен-Орт» (первая очередь), «Отиум» (вторая очередь), «Советская эпоха», «Медленный город» (третья очередь) и автопарковка (четвёртая очередь). Работы в рамках первой очереди оценивались в 209,5 млн рублей. Работы планировали завершить к июню 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter