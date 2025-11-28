«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов в Калининград в праздничные дни

Авиакомпания «Аэрофлот» наращивает частоту рейсов в Калининград в зимний период повышенного спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

К расписанию суммарно добавят 13 рейсов. На сегодняшний день авиакомпания уже ввела дополнительные частоты: девять рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург (30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января), четыре рейса — по маршруту Москва — Калининград — Москва (31 декабря, а также 1,2,3 января).