«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов в Калининград в праздничные дни

«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов в Калининград в праздничные дни

Авиакомпания «Аэрофлот» наращивает частоту рейсов в Калининград в зимний период повышенного спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

К расписанию суммарно добавят 13 рейсов. На сегодняшний день авиакомпания уже ввела дополнительные частоты: девять рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург (30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января), четыре рейса — по маршруту Москва — Калининград — Москва (31 декабря, а также 1,2,3 января).

Ранее гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что из-за увеличения расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации стоимость билетов может также вырасти. По его словам, доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям доходит до 30%.
