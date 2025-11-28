Власти выделяют 21 млн руб. «Фестивальной дирекции» на зимние мероприятия

Правительство Калининградской области выделило 21 млн руб. «Фестивальной дирекции» на проведение зимнего фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике». Информация об этом содержится в распоряжении губернатора Алексея Беспрозванных, опубликованном на официальном портале регионального правительства.

Средства направят министерству по культуре и туризму, которое обеспечит предоставление субсидии организатору. Фестиваль пройдет с 25 декабря 2025 года по 9 января 2026 года.

Ранее власти выделили 5,3 млн руб. той же организации на проведение мероприятий ко Дню Героев Отечества, запланированных на период с 3 по 13 декабря 2025 года.