Власти рассказали, сколько заработали на муниципальных парковках в 2025 году

Доход от муниципальных парковок Калининграда в текущем году составил более 13 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации, начальник управления экономического развития Наталья Шарошина на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«За 2025 год количество парковочных сессий составило более 300 тыс. Доход от парковок составил более 13 млн. рублей. Наибольшей популярностью пользуются парковки в центре города: на пересечении улицы Пролетарской с проездом Озёрным, на улице Черняховского, возле ЖД и автовокзала», — отчиталась Шарошина.

По её словам, получение дохода от деятельности парковок не является их исключительной задачей: «В первую очередь, единое парковочное пространство направлено на создание комфортной среды для жителей города, обеспечение эффективности организации и повышение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и снижение случаев парковки на газонах и оставления транспорта в местах, создающих препятствия другим транспортным средствам и пешеходам».

В настоящее время на территории города введены в эксплуатацию десять платных муниципальных парковок с общим количеством парковочных мест 444. До конца 2025 года планируется создание ещё семи парковок на 404 парковочных места, добавила Шарошина.

Парковку на Ленинском проспекте планируют открыть ориентировочно 15 декабря.